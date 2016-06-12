أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محلل فني يكشف أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج الدراما الرمضانية

Google+ Print
محلل فني يكشف أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج الدراما الرمضانية محلل فني يكشف أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج الدراما الرمضانية

ياسر حماية

 

قال الناقد الفني، ياسر حماية، إن أسباب ارتفاع أجور الفنانون، وميزانية انتاج الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الفنانون ربطوا أجورهم بارتفاع فرفعوا أجرهم، بالإضافة إلى أن تكاليف المسلسلات ترتفع عامًا بعد الآخر، نظرًا للتكاليف الانتاجية وأجور الفنانين المتزايدة بصورة كبيرة.

وأضاف حماية، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، على فضائية “الغد”، مع الإعلامي حسن فودة، إن متوسط تكلفة انتاج المسلسل الواحد تبدأ من 75 مليون، وتصل إلى 150 مليون، وقد يصل بعضها إلى 200 مليون، لافًتا إلى أن هذا العام، شهدت التكاليف الانتاجية، ارتفاعًا كبيرًا خاصة مع ارتفاع أجور النجوم، مشيرًا إلى أن الفنان عادل أمام، تقاضي 54 مليون جنيه في مسلسل “مأمون وشركاه”، وليس 40 مليون جنية، وذلك بحسب مقربون منه.

وأوضح حماية، أن السبب وراء ارتفاع النجوم، يرجع إلى تهافت القنوات الفضائية، والشركات الإعلانية، على الفنانين أنفسهم، إذ ترغب كل قناة أن تتعاقد مع النجوم لتجذب أكبر شريحة من المشاهدين لكي تحصل على تعاقدات كثيرة من الشركات الإعلانية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم