محلل فني يكشف أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج الدراما الرمضانية

قال الناقد الفني، ياسر حماية، إن أسباب ارتفاع أجور الفنانون، وميزانية انتاج الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الفنانون ربطوا أجورهم بارتفاع سعر الدولار فرفعوا أجرهم، بالإضافة إلى أن تكاليف المسلسلات ترتفع عامًا بعد الآخر، نظرًا للتكاليف الانتاجية وأجور الفنانين المتزايدة بصورة كبيرة.

وأضاف حماية، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، على فضائية “الغد”، مع الإعلامي حسن فودة، إن متوسط تكلفة انتاج المسلسل الواحد تبدأ من 75 مليون، وتصل إلى 150 مليون، وقد يصل بعضها إلى 200 مليون، لافًتا إلى أن هذا العام، شهدت التكاليف الانتاجية، ارتفاعًا كبيرًا خاصة مع ارتفاع أجور النجوم، مشيرًا إلى أن الفنان عادل أمام، تقاضي 54 مليون جنيه في مسلسل “مأمون وشركاه”، وليس 40 مليون جنية، وذلك بحسب مقربون منه.

وأوضح حماية، أن السبب وراء ارتفاع أسعار النجوم، يرجع إلى تهافت القنوات الفضائية، والشركات الإعلانية، على الفنانين أنفسهم، إذ ترغب كل قناة أن تتعاقد مع النجوم لتجذب أكبر شريحة من المشاهدين لكي تحصل على تعاقدات كثيرة من الشركات الإعلانية .