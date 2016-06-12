السفارة الروسية بالقاهرة تحتفل بالعيد القومى للبلاد اليوم

تحتفل السفارة الروسية بالقاهرة اليوم الأحد، بالعيد القومي لروسيا الاتحادية، بحضور عدد كبير من السفراء والشخصيات العامة المصرية والأجنبية بالإضافة لحضور عدد كبير من الصحفيين.

وتجرى أكثر من 100 فعالية اليوم الأحد في موسكو احتفالا بالعيد الوطني “يوم روسيا”، تتضمن مهرجانات مسرحية وأدبية وعروضا سينمائية وفعاليات رياضية وحفلات وألعاب نارية.

وبدأت الاحتفالات صباحا بتوزيع شرائط ملونة بألوان العلم الروسي وبالنشيد الوطني في حدائق موسكو، وتختتم مساء بالألعاب النارية في الساحات.

وفي هذا اليوم يقلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوائز الدولة في مجالات العلم والتقنية والأدب والفن والأعمال الإنسانية، وتجري المراسم تقليديا في قصر الكرملين الكبير.

ويؤمن الاحتفالات بـ”يوم روسيا” في موسكو أكثر من ألفي شرطي ومائة رجل إنقاذ، وحسب مصادر وزارة الطوارئ سيقوم رجال الإنقاذ بدوريات على الدراجات و”السكوتر”، وشرطة خيالة.

ويوافق الثاني عشر من يونيو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاشتراكية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.

وبعد مرور عام على تبني الإعلان أي في 12 يونيو عام 1991 تم انتخاب بوريس يلتسين كأول رئيس لروسيا ضمن الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1994 وقع بوريس يلتسين مرسوما بإعلان يوم الثاني عشر من يونيو من كل عام عيدا للدولة، وأطلق عليه حينذاك “يوم استقلال روسيا”، حيث تم تبني إعلان سيادة روسيا بالتزامن مع إعلان جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق استقلالها.

لكن هذه التسمية أثارت جدلا كبيرا وتساؤلات كثيرة في مختلف أوساط المجتمع الروسي، وفي عام 1998 وضع يلتسين حدا لذلك الجدل باقتراح إعادة تسمية هذا العيد بـ”يوم روسيا”، لتتم وبشكل رسمي إعادة تسمية هذه المناسبة عام 2002 .

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