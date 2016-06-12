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مفاجآت عديدة في عرض "موسكينو كروز 2017"

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الأحد 12-06-2016 16:14

قدَّم المصمم المثير للجدل جيرمي سكوت مجموعة موسكينو Moschino كروز 2017 ليلة البارحة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقد كان عرضاً مميزاً حمل عديداً من المفاجآت.
وتنوَّعت الأخبار حول هذا العرض، الذي شهد حضوراً لافتاً ضم عديداً من النجوم مثل: كاتي بيري Katy Perry التي تعد من صديقات المصمم جيرمي سكوت المقربات، وكاتلين جينر Caitlyn Jenner، والعارضة سيندي كروفورد Cindy Crawford التي حضرت مع عائلتها لتدعم ابنها برسلي غاربر Presley Gerber الذي ظهر عارضاً لأول مرة في هذا العرض تحديداً.
ولم يكن هذا الظهور الأول على منصة العروض لبرسلي وحده، إذ ظهر معه الشاب أنور حديد Anwar Hadid شقيق العارضتين الشهيرتين جيجي، وبيلا حديد Gigi & Bella Hadid، ولا يمكن أن نغفل عن العارضات الشهيرات اللواتي ظهرن في هذا العرض كذلك مثل: ميراندا كير Miranda Kerr، وجوردان دان Jourdan Dunn, وغيرهما.
أما الملابس المعروضة في مجموعة كروز 2017 من موسكينو، فقد حضر فيها جنون جيرمي سكوت المعتاد بالألوان الفاقعة، والتصاميم الصيفية الجريئة.
شاهدي في الصور كيف ظهر هذا العرض المثير.

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سيدتي