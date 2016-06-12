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ضبط 17 قضية تموينية بأسوان

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ضبط 17 قضية تموينية بأسوان ضبط 17 قضية تموينية بأسوان
نفذ قسم مباحث بأسوان اليوم، حملة مكبرة على الأسواق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديريات الصحة والتموين والقطاعات المعنية وبدعم من قوات الأمن.

كان من نتائج الحملة ضبط 17 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 5قضايا لمحلات تجارية لعدم إعلانها عن قوائم السلع المعروضة.

وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 4 قضايا لمقاهى ومطاعم وكافيتريات، لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية، وضبط 3 قضايا لعدم وجود تراخيص.

وتحرير قضيتين لاستخدام إسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص، وشملت الجهود تحرير3 قضايا لمحلات تجارية، لبيعها بازيد من السعر الرسمى وجارى العرض على النيابة المختصة للتصرف.

ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان
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