ضبط 17 قضية تموينية بأسوان

نفذ قسم مباحث التموين بأسوان اليوم، حملة مكبرة على الأسواق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديريات الصحة والتموين والقطاعات المعنية وبدعم من قوات الأمن.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان من نتائج الحملة ضبط 17 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 5قضايا لمحلات تجارية لعدم إعلانها عن قوائم أسعار السلع المعروضة.
وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 4 قضايا لمقاهى ومطاعم وكافيتريات، لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية، وضبط 3 قضايا لعدم وجود تراخيص.
وتحرير قضيتين لاستخدام إسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص، وشملت الجهود تحرير3 قضايا لمحلات تجارية، لبيعها بازيد من السعر الرسمى وجارى العرض على النيابة المختصة للتصرف.