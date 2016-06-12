تناول البطاطا يساعد فى إنقاص الوزن وفقدان الجسم للدهون

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة"تايمز أوف إنديا" الهندية، أن البطاطا الحلوة تحتوى على كمية عالية من الألياف الغذائية والسعرات الحرارية المنخفضة وكمية كبيرة من المياه، لها العديد من الفوائد الصحية التى تتضمن الآتى:

1- تحتوى على كميات عالية من الألياف: فهى واحدة من الطرق الرئيسية، التى يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، لأن الأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من الألياف الغذائية تستغرق الكثير من الوقت فى المعدة حتى تتم عملية الهضم، وهذا يساعد فى البقاء لفترة طويلة تشعر بالشبع ويمنع الإفراط فى تناول الطعام، مما يقلل السعرات الحرارية فى الجسم وإنقاص الوزن.

2- منخفضة السعرات الحرارية: تحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، التى تساعد على إنقاص الوزن، ومن الأفضل استخدام البطاطا المهروسة لحرق الدهون الزائدة فى الجسم وإنقاص الوزن.

3- تحتوى على نسبة عالية من المياه: فعند تناول الأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من الماء مثل البطاطا الحلوة، تساعد على الشعور بالشبع وتمنع الإفراط فى تناول الطعام أو تناول وجبات خفيفة بين الوجبات، وهذا يساعد على فقدان الوزن الزائد.

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