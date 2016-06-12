بالفيديو #في_اليورو - ثأر كرواتيا

بقذيفة رائعة.. فاز منتخب كرواتيا على تركيا 1-0 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من يورو 2016.

وسجل لوكا مودريتش هدف الفوز بتسديدة كرباج على الطائر في الدقيقة 42.

وثأر الكروات من السقوط أمام تركيا في ربع نهائي يورو 2008 بركلات الترجيح.

"تركيا لم تقدم شيئا في المباراة".. هذا لخص معلق "beIN Sports" المباراة عقب صافرة النهاية.

سيطر منتخب كرواتيا على مجريات المباراة تماما، وكانت الخطورة الوحيدة من تركيا في الدقيقة 29 عندما تصدى دانيل سوباسيتش حارس كرواتيا لرأسية أوزان توفان. ( شاهد الفرصة )

لكن التقدم جاء من مودريتش بطريقة رائعة.

واستقبل مودريتش كرة مرتدة من دفاع تركيا، بتسديدة رائعة على الطائر.

وسكن كرباج نجم ريال مدريد الزاوية اليمنى لمرمى تركيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كرواتيا بهدف مودريتش.

ومع بداية الشوط الثاني، كان داريو سرنا قريبا من تسجيل هدف ثان رائع من ركلة حرة مباشرة.

لكن العارضة تصدت لقذيفة قائد كرواتيا. ( شاهد الفرصة )

استمرت السيطرة الكرواتية، وأهدر داريو سرنا هدفا آخر بعدما فشل في متابعة كرة مرتدة من الحارس فولكان باباكان وسدد بجوار القائم الأيسر.

ثم حرمت العارضة من جديد إيفان بيريسيتش من إضافة الهدف الثاني. ( شاهد الفرصة )

شاهد الهدف