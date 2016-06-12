في_اليورو - اليويفا يهدد إنجلترا وروسيا بالاستبعاد من البطولة

هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نظيريه الإنجليزي والروسي بالاستبعاد من يورو 2016 إذا تكررت أحداث العنف التي حدثت قبل وخلال وبعد لقاء المنتخبين في الدور الأول من المجموعة الثانية من البطولة.

وكانت روسيا قد تعادلت مع إنجلترا 1-1 في اللحظات الأخيرة في ظل أحداث عنف كبيرة هزت مدينة مارسيليا بين الجمهورين.

وفي الوقت نفسه، أدان الاتحاد الأوروبي نظيره الروسي بثلاث تهم، هي الشغب الجماهيري والسلوك العنصري وإشعال الألعاب النارية.

ومن المنتظر أن تخرج القرارات بخصوص تلك الاتهامات يوم الثلاثاء.

وهدد اليويفا الاتحادين في بيان رسمي صادر عنه باستبعاد المنتخبين حال تكررت تلك الأحداث.

كما شدد البيان على الاتحادين ضرورة توعية جماهيرهم بالتعامل بطريقة أكثر مسؤولية واحتراما في المستقبل.