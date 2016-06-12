مصدر بحركة فتح: عزام الأحمد فى مصر لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس

قال مصدر بحركة فتح رفيع المستوى أن عضو اللجنة المركزية لحلركة عزام الأحمد متواجد فى القاهرة لبحث جهود إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس وإزالة المعوقات التى تحول دون تحقيق الوحدة الفلسطينى ولم شمل البيت الداخلى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأحمد وصل للقاهرة فى زيارة سرية يلتقى خلال بالمسئولين الأمنيين فى مصر لبحث جهود القاهرة لتفعيل اتفاق المصالحة بين الحركتين وذلك فى الأوضاع التى تجرى فى المنطقة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى والمعاناة فى قطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

ورجح المصدر توجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح غد الاثنين للقاء أعضاء حركة حماس والمسئولين فى قطر لبحث تفعيل اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس.

يذكر أن وفودا من قادة الفصائل الفلسطينية ضمت قادة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى الداخل والخارج والجبهة الديمقراطية وحركة المقاومة الشعبية عقدت عدة لقاءات هامة مع عدد من كبار المسئولين المصريين فى القاهرة ناقشوا خلالها العديد من الملفات أهمها ملف الانقسام الفلسطينى، استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد البيت الفلسطينى.

بدوره كشف المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى، أن جهود مصرية تبذل عقب المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى من أجل تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة مؤتمر القاهرة لعام 2011، مشيرا لتوجه وفد من حركة فتح فى القريب العاجل إلى القاهرة لبحث كافة التفاصيل وأن الاتصالات مستمرة بين حركة فتح وبين القيادة المصرية وسيتوجه وفد الحركة إلى القاهرة فى القريب العاجل.

>