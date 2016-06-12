أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر بحركة فتح: عزام الأحمد فى مصر لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس

Google+ Print
مصدر بحركة فتح: عزام الأحمد فى مصر لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس مصدر بحركة فتح: عزام الأحمد فى مصر لبحث المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس
قال مصدر بحركة فتح رفيع المستوى أن عضو اللجنة المركزية لحلركة عزام الأحمد متواجد فى القاهرة لبحث جهود إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس وإزالة المعوقات التى تحول دون تحقيق الوحدة الفلسطينى ولم شمل البيت الداخلى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأحمد وصل للقاهرة فى زيارة سرية يلتقى خلال بالمسئولين الأمنيين فى لبحث جهود القاهرة لتفعيل اتفاق المصالحة بين الحركتين وذلك فى الأوضاع التى تجرى فى المنطقة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطينى والمعاناة فى قطاع غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

ورجح المصدر توجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح غد الاثنين للقاء أعضاء حركة حماس والمسئولين فى قطر لبحث تفعيل اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس.

يذكر أن وفودا من قادة الفصائل الفلسطينية ضمت قادة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى الداخل والخارج والجبهة الديمقراطية وحركة المقاومة الشعبية عقدت عدة لقاءات هامة مع عدد من كبار المسئولين المصريين فى القاهرة ناقشوا خلالها العديد من الملفات أهمها ملف الانقسام الفلسطينى، استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد البيت الفلسطينى.

بدوره كشف المتحدث الرسمى باسم حركة فتح أسامة القواسمى، أن جهود مصرية تبذل عقب المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى من أجل تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة مؤتمر القاهرة لعام 2011، مشيرا لتوجه وفد من حركة فتح فى القريب العاجل إلى القاهرة لبحث كافة التفاصيل وأن الاتصالات مستمرة بين حركة فتح وبين القيادة المصرية وسيتوجه وفد الحركة إلى القاهرة فى القريب العاجل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر