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الصحة: إسعاف 100 حالة بلجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

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الصحة: إسعاف 100 حالة بلجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الصحة: إسعاف 100 حالة بلجان امتحانات الثانوية العامة اليوم
أكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن إجمالى عدد الحالات المرضية والمصابة التى تم إسعافها اليوم بلجان امتحانات الثانوية العامة بلغ 100 حالة، بالإضافة إلى حالة وفاة لمراقب بلجان مدينة السويس.

وقال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد الحالات المرضية بلغ 85 حالة، بالإضافة إلى 2 مصابين الأولى اشتباه فى كسر بالقدم والثانية سقوط من أعلى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة أنه تم إسعاف 13 حالة فى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة.

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