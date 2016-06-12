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مشروب صحى من المنزل لعلاج الإمساك فى رمضان

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مشروب صحى من المنزل لعلاج الإمساك فى رمضان مشروب صحى من المنزل لعلاج الإمساك فى رمضان
مشاكل الجهاز الهضمى من الأمراض الشائعة بين الكثيرين فى شهر رمضان، التى تكون ناتجة عن الفجوة الكبيرة فى الوقت لتناول الطعام.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أن الحموضة وآلام المعدة والجفاف والإمساك، تعد من أمراض الجهاز الهضمى الشائعة التى يواجهها بعض الأشخاص خلال شهر رمضان، بسبب الفجوة الكبيرة فى الوقت بين وجبات الطعام السحور والإفطار، وبسبب هذا التغيير المفاجئ فى نمط الحياة وغيرها من أمراض الجهاز الهضمى.

ويقدم التقرير وصفة منزلية بسيطة للتغلب مشاكل الجهاز الهضمى والإمساك وتتضمن الآتى: وهى عبارة عن إضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم و2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الماء الدافئ، ويتم خلطهما جيدا فى كوب، ومن الممكن شرب هذا المشروب الصحى فى السحور والإفطار، لعلاج مشكلة الإمساك، لأنه يعمل على طرد السموم من الجسم، مما يساعد على الشعور بشكل أفضل، لأن الماء الدافئ يمكن أن يحل صلابة البراز الموجود فى الأمعاء ويجعله أكثر سهولة.

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