سي بي أس: مرتكب حادث أورلاندو مواطن أمريكي من أصل أفغاني

ذكرت شبكة “سي بي أس” الأمريكية أن مرتكب حادث إطلاق النار الجماعي بأحد النوادي الليلية – نادي للشواذ – في مدينة أورلاندو ، هو مواطن أمريكي من أصل أفغاني يُدعى عمر ماتين .

وكان المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” داني بانكس قد قال إنه جاري التحقيق في الحادث كعمل إرهابي، حيث أنه أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 42 .

وأوضح بانكس – خلال مؤتمر صحفي – أن السلطات تبحث إذا كان هذا العمل هو إرهاب محلي أو دولي، وإذا كان المنفذ متطرفا ينفذ هجوما فرديا مستلهما أفكار تنظيمات إرهابية بالخارج .

من جانبه قال رئيس الشرطة “جون مينا” إن منفذ الهجوم كان يحمل “جهازا مثيرا للشك”، موضحا أنه تبادل إطلاق النيران مع أحد مسئولي الأمن العاملين بالملهى عند حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، ثم عاد إلى داخل الملهى وأخذ رهائن، حسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن السلطات أرسلت عند الساعة الخامسة فرقة من قوات التدخل السريع لإنقاذ الرهائن، ما أسفر عن مقتل منفذ الهجوم.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن عددا من الوكالات المحلية والتابعة للولاية والوكالات الفيدرالية تحقق في الحادث.

أ ش أ