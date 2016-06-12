أشهر 8 أخطاء صحية للصائمين فى أول أسبوع من رمضان

بعد مرور أسبوع من شهر رمضان الكريم، شعر بعض الصائمين بالإرهاق والتعب بالإضافة إلى ظهور بعد الأعراض والمشاكل الصحية التى لم يكونوا يعانوا منها من قبل.

وأعزى الدكتور "محمد صلاح على حسين" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر ذلك إلى مجموعة من الأخطاء التى يمارسها الصائمون يوميا وتهدد صحة جهازهم الهضمى ويعرضهم للأمراض.

ومن هذه الأخطاء:

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>1. تناول الطعام بكثرة، مما يرهق المعدة ويهدد صحتها، ولتفادى ذلك يقسم الإفطار على دفعات يتخللها صلاة المغرب للحفاظ على الجهاز الهضمى.

2. تناول كمية كبيرة من المياه على السحور اعتقادا من الصائمين أن تناول هذا القدر منها على السحور سيحميهم من الشعور بالعطش أثناء الصيام لكن الحقيقة أن تلك المياه سوف تتخلص منها الكلى بعد فترة قليلة، ولتفادى هذا ينبغى تناول كميات كبيرة على فترات متفاوتة بين الإفطار والسحور لمساعدة الجسم على مقاومة العطش طول النهار.

3. المجهود العضلى، يفضل تفادى إجهاد العضلات بأى ممارسة متعبة قدر الإمكان أثناء الصيام للاحتفاظ بسوائل الجسم، وتوفير هذا المجهود لما بعد الإفطار مما يساعد على التخلص من الدهون الزائدة.

4. العرقسوس، من المشروبات الأكثر شهرة فى رمضان فهو يعمل على تخزين الماء بالجسم وتقليل عنصر البوتاسيوم مما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وتورم الجسم ومن ثم زيادة الوزن بالإضافة إلى الإصابة بالأرق فى النوم مع كثرة تناوله.

5. كثرة النوم والكسل والخمول أثناء النهار مما يؤدى إلى تعطل عمليات الهدم الإيجابى المفيد للتخلص من الشحوم والسموم فيبقى المخزون الدهنى والسموم الكامنة فيه كما هى فى الجسم.

6. الملح والمخللات: يجب تجنب تناول المخللات خاصة عند السحور أو وضع الملح الكثير على السلطة واستبداله بالليمون بدلا منه لتحسين المذاق الطيب للطعام.

7. المشروبات الغازية، هى آفة المجتمع حيث تدخلها الأسر المصرية على وجبة الإفطار والسحور بصورة مبالغ فيها، وهو الخطر الذى يصيبهم بالانتفاخ والإحساس بالامتلاء وتمنع الجسم من استخدام السوائل النافعة فيه للقيام بدورهم وذلك نظرا لاحتواء هذه المشروبات على الكربون.

8. تناول الماء المثلج على الإفطار، وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة وهو ما يجبر الصائم بالبدء بكوب ماء مثلج عقب آذان المغرب مباشرة وهو يؤدى إلى مغص أو تشنجات بالمعدة ولتفادى هذا يتم تناول المياه المعتدلة على الإفطار.

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