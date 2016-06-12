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تحرير 1497 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 1497 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1497 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1497 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 595 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و156 مخالفة إزالة ملصقات و151 مخالفة انتظار خاطئ وحجز4 سيارات و188 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو77 مخالفة التحدث فى المحمول اثناء القيادة و63 مخالفة عدم استخدام حزام الامان و101 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"و83 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 79 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 26 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير15 مخالفة إنتهاء رخصة تسير دراجة نارية و13 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و74مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

تحرير 1596 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
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