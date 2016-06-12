تحرير محضر لطالبة مزقت ورقة إجابة الفيزياء في كفر الشيخ

حررت لجنة مدرسة الثانوية بمطوبس محضرا لطالبة مزقت ورقة إجابتها في مادة الفيزياء لصعوبة الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وعلى جانب آخر اشتكى طلاب وطالبات القسم العلمي بلجان الثانوية العامة بكفرالشيخ من صعوبة أسئلة مادة الفيزياء، وطولها، وعدم كفاية الوقت، وأنها فوق مستوى الطالب المتوسط، وأصيب الكثيرون منهم بحالات إغماءات، وهستيريا حادة وتم نقل بعضهم للمستشفيات كما قام الكثيرون بتسليم أوراقهم بيضاء، وقام البعض بتأجيل للمادة.

ففي لجنة مدرسة دسوق الثانوية للبنات أصيبت الطالبات بهستيريا، بعدما شاهدن الأسئلة ونقلت سيارات الإسعاف طالبتين للمستشفى العام.

وقالت الطالبة نهى محمد علي، إن الأسئلة طويلة وفوق مستوى الطالب المتوسط والوقت غير كاف، فمثلا الفقرة "ب" في السؤال الثالث بها 5 مفارقات وطويلة جدا، والعديد من الطالبات أصبن بحالات انهيارات عصبيه لأن الأسئلة كلها غامضة وفوق مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت ليلى محمد سعد أن أول سؤالين في مستوى الطالب المتوسط، أما باقي الأسئلة زفت ومنهم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل، مؤكدة أن السؤال الرابع مبهم وغير مفهوم، أيضا الفقره "ب" في السؤال الثاني صعبة جدا.

وفي مادة علم النفس للقسم الأدبي أجمع الطلاب والطالبات على سهولة الأسئله وأنها في مستوى الطالب المتوسط.

إغماء 5 طالبات داخل لجان الثانوية بكفر الشيخ بسبب صعوبة الفيزياء

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