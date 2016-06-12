أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير محضر لطالبة مزقت ورقة إجابة الفيزياء في كفر الشيخ

Google+ Print
تحرير محضر لطالبة مزقت ورقة إجابة الفيزياء في كفر الشيخ تحرير محضر لطالبة مزقت ورقة إجابة الفيزياء في كفر الشيخ
حررت لجنة مدرسة الثانوية بمطوبس محضرا لطالبة مزقت ورقة إجابتها في مادة الفيزياء لصعوبة الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وعلى جانب آخر اشتكى طلاب وطالبات القسم العلمي بلجان الثانوية العامة بكفرالشيخ من صعوبة أسئلة مادة الفيزياء، وطولها، وعدم كفاية الوقت، وأنها فوق مستوى الطالب المتوسط، وأصيب الكثيرون منهم بحالات إغماءات، وهستيريا حادة وتم نقل بعضهم للمستشفيات كما قام الكثيرون بتسليم أوراقهم بيضاء، وقام البعض بتأجيل للمادة.

ففي لجنة مدرسة دسوق الثانوية للبنات أصيبت الطالبات بهستيريا، بعدما شاهدن الأسئلة ونقلت سيارات الإسعاف طالبتين للمستشفى العام.

وقالت الطالبة نهى محمد علي، إن الأسئلة طويلة وفوق مستوى الطالب المتوسط والوقت غير كاف، فمثلا الفقرة "ب" في السؤال الثالث بها 5 مفارقات وطويلة جدا، والعديد من الطالبات أصبن بحالات انهيارات عصبيه لأن الأسئلة كلها غامضة وفوق مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت ليلى محمد سعد أن أول سؤالين في مستوى الطالب المتوسط، أما باقي الأسئلة زفت ومنهم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل، مؤكدة أن السؤال الرابع مبهم وغير مفهوم، أيضا الفقره "ب" في السؤال الثاني صعبة جدا.

وفي مادة علم النفس للقسم الأدبي أجمع الطلاب والطالبات على سهولة الأسئله وأنها في مستوى الطالب المتوسط.

إغماء 5 طالبات داخل لجان الثانوية بكفر الشيخ بسبب صعوبة الفيزياء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365