“الأمن القومي بالنواب” توصي بدراسة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر بدراسة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة بما يتماشى مع التطور الفني والمجتمعي، ودراسة تغليظ عقوبة تسريب الامتحانات لتحقيق الردع تجاه المخالفين وإحكام السيطرة على كل العناصر المشاركة في إعداد وإجراءات عملية الامتحانات.

وقال عامر – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد عقب اجتماع اللجنة لمناقشة مسألة تسريب امتحانات الثانوية العامة – “إن اللجنة أوصت كذلك بالبدء في تطوير المنظومة التعليمية بكل أركانها، وتعديل نظم القبول بالجامعات بما يحقق العدالة الاجتماعية وأهداف العملية التعليمية والتوعية المجتمعية الإعلامية بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومشاركة جميع الجهات الأمنية والفنية في عملية التطوير المستهدفة بما يحقق أهدافها”.

وأضاف أن اللجنة، وفي ضوء المناقشات والاجتماع الذي شاركت فيه أمس بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترى أن الوزير اتخذ الإجراءات الواجبة بما يحقق إحكام السيطرة على تنفيذ الامتحانات بالصورة المطلوبة، وأن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية فور اكتشاف تسريب مادة التربية الدينية، وأن الوزير تابع استكمال إجراءات الامتحانات وتأمينها من خلال مراكز العمليات المعدة لذلك.

أ ش أ