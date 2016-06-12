أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“الأمن القومي بالنواب” توصي بدراسة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة

Google+ Print
“الأمن القومي بالنواب” توصي بدراسة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة “الأمن القومي بالنواب” توصي بدراسة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة

مجلس النواب – أرشيفية

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر بدراسة تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة بما يتماشى مع التطور الفني والمجتمعي، ودراسة تغليظ عقوبة تسريب الامتحانات لتحقيق الردع تجاه المخالفين وإحكام السيطرة على كل العناصر المشاركة في إعداد وإجراءات عملية الامتحانات.

وقال عامر – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد عقب اجتماع اللجنة لمناقشة مسألة تسريب امتحانات الثانوية العامة – “إن اللجنة أوصت كذلك بالبدء في تطوير المنظومة التعليمية بكل أركانها، وتعديل نظم القبول بالجامعات بما يحقق العدالة الاجتماعية وأهداف العملية التعليمية والتوعية المجتمعية الإعلامية بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومشاركة جميع الجهات الأمنية والفنية في عملية التطوير المستهدفة بما يحقق أهدافها”.

وأضاف أن اللجنة، وفي ضوء المناقشات والاجتماع الذي شاركت فيه أمس بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترى أن الوزير اتخذ الإجراءات الواجبة بما يحقق إحكام السيطرة على تنفيذ الامتحانات بالصورة المطلوبة، وأن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية فور اكتشاف تسريب مادة التربية الدينية، وأن الوزير تابع استكمال إجراءات الامتحانات وتأمينها من خلال مراكز العمليات المعدة لذلك.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا