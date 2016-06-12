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مقتل أكثر من 20 شخصا فى غارات روسية وسورية على مدينة إدلب

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مقتل أكثر من 20 شخصا فى غارات روسية وسورية على مدينة إدلب مقتل أكثر من 20 شخصا فى غارات روسية وسورية على مدينة إدلب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية سورية و روسية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصا فى مدينة إدلب الواقعة فى شمال غرب البلاد اليوم الأحد.

وأضاف أن بين المناطق التى أصيبت سوقا وأن خمسة أطفال على الأقل بين القتلى. وأشار إلى أن إجمالى عدد الوفيات من المتوقع أن يرتفع لإصابة عدد كبير من الناس بإصابات خطيرة . وتسيطر قوات معارضة على مدينة إدلب.
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