متحدث عسكرى ليبى: نفذنا 150 غارة جوية على مواقع "داعش" فى سرت

قال الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية لقوات «البنيان المرصوص» التابعة للمجلس الرئاسى الليبى عميد طيار "مختار فكرون"، إن سلاح الجو نفذ 150 غارة جوية على مواقع وتمركزات تنظيم "داعش" فى مدينة سرت، منذ الهجوم على منطقة أبو قرين غرب البلاد شهر مايو الماضى حتى الآن.

وأضاف فكرون فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن الأهداف التى جرى التعامل معها تمثلت فى تمركزات التنظيم فى الجبهات الأمامية والمواقع الخلفية بالمدينة، فضلاً عن أهداف متحركة رُصدت فى سرت ومحيطها، وأماكن تخزين ذخيرة وسيارات مفخخة جرى تفجيرها بالقصف الجوى قبل وصولها إلى قوات "البنيان المرصوص".

وكانت ثلاثة تفجيرات انتحارية نفذها عناصر من تنظيم داعش قد وقعت اليوم فى مدينة سرت، وادت إلى مقتل عنصر وإصابة عشرة آخرون من قوات عملية "البنيان المرصوص".

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