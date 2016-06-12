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وزير الدفاع يزور أبطال القوات المسلحة من مصابى المواجهات مع الإرهاب

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وزير الدفاع يزور أبطال القوات المسلحة من مصابى المواجهات مع الإرهاب وزير الدفاع يزور أبطال القوات المسلحة من مصابى المواجهات مع الإرهاب

جانب من الزيارة

زارالفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة عددًا من المصابين من رجال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء آدائهم لمهامهم فى تطهير البؤرالإجرامية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء، ويخضعون للعلاج حالياً بمستشفيات القوات المسلحة.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما أعرب القائد العام خلال الزيارة عن تمنياته بالشفاء للمصابين والعودة لإستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري أشاد القائد العام بما يقدمه أبطال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات من أجل التصدى لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وإستقرار الوطن ومقدساته ووجه الفريق أول  صدقى صبحى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء والعودة إلى وحداتهم لإستكمال الدفاع عن كرامة الوطن وسيادته .

من جانبهم أعرب المصابين عن عميق شكرهم واعتزازهم بالزيارة مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة الشعب المصرى تزود عن أرضه وتدافع عن بقاؤه وتحمل آمالة وتطلعاته نحو المستقبل مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

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