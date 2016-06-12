غرق عامل أثناء استحمامه ببحر يوسف بالفيوم

لقي عامل مصرعه غرقا أثناء استحمامه ببحر يوسف بمحافظة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود بلاغ بوجود غريق ببحر يوسف بناحية قرية سنوفر، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين انها لعامل يدعى (رجب- ع- ع 18 سنة ) يقيم بدائرة المركز ولا يوجد أي اصابات ظاهرية بالجثة.

بسؤال عمه أكد أن نجل شقيقه تعرض للغرق أثناء استحمامه بالبحر ولم يتهم أحدا وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4415 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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