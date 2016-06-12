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نيابة شمال الشرقية تقرر ضبط 9 محامين على خليفة مشادة مع عضو نيابة أبو كبير

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نيابة شمال الشرقية تقرر ضبط 9 محامين على خليفة مشادة مع عضو نيابة أبو كبير نيابة شمال الشرقية تقرر ضبط 9 محامين على خليفة مشادة مع عضو نيابة أبو كبير
قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، ضبط وإحضار 9 من المحامين بمدينة أبوكبير، على خليفة حدوث مشادة كلامية بينهم وبين أحد أعضاء النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبو كبير، يفيد حدوث مشادة كلامية منذ يومين بين عدد من المحامين وأحد أعضاء النيابة العامة، وقرر المحامون الدخول على إثرها فى إضراب عن العمل.

وتمكنت قوة من مباحث أبو كبير من القبض على 2 منهم، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ما تسبب فى حالة من الغضب بين المحامين وقرروا التصعيد من الغد.

من ناحيته، قال أيمن جاد، محام، إن مشادة كلامية نشبت يوم الخميس الماضى بين المحامين وأحد أعضاء نيابة أبوكبير، سبب سوء معاملته معاهم، وتدخل كبار المحامين لاحتواء الموقف وانتهى الأمر، لكن فوجئنا بقرار ضبط وإحضار 9 منا.

فيما أكد مصدر قضائى أن قرار الضبط جاء لتعديهم وتطاولهم على أعضاء النيابة العامة بالسب .

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