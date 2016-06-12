وزير الدفاع يزور مصابى العمليات فى سيناء.. ويؤكد: قادرون على التصدى للإرهاب

زار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة عدد من المصابين من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم فى تطهير البؤر الإجرامية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء، ويخضعون للعلاج حاليا بمستشفيات القوات المسلحة.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما أعرب القائد العام خلال الزيارة عن تمنياته بالشفاء للمصابين والعودة لأستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وأشاد القائد العام بما يقدمه ابطال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات من أجل التصدى لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته.

ووجه الفريق أول صدقى صبحى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء والعودة إلى وحداتهم لاستكمال الدفاع عن كرامة الوطن وسيادته.

من جانبهم، أعرب المصابون عن عميق شكرهم واعتزازهم بالزيارة، مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة الشعب المصرى تزود عن أرضه وتدافع عن بقاؤه وتحمل أماله وتطلعاته نحو المستقبل، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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