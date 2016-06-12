"الديلى ميل": مهاجم نادى المثليين بفلوريدا "إسلامى متطرف"

قالت صحيفة الديلى ميل البريطانية إن من قام بقتل عشرين على الأقل فى حانة للمثليين جنسيًا بفلوريدا فى الولايات المتحدة هو "إسلامى متطرف"، والذى قام باقتحام المكان بحزام ناسف وأطلق النيران على المتواجدين فى صالة الرقص.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالى قال إنه يتعامل مع الحادث على أنه فعل إرهابى، بينما تضطلع بتحقيقات لكشف ما إذا كان الهجوم مدفوعا من الخارج من منظمات إرهابية عالمية أم هو حادث داخلى، بينما قالت الشرطة أن الرجل كان فى العشرينيات من عمره ولم يكن من السكان المحليين.

وقد أصيب 40 شخصًا في الهجوم صباح اليوم الأحد قبل أن تقتل قوات الشرطة المهاجم الذى لم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن، ونجحت الشرطة فى تحرير 30 من الرهائن.

احتجاز رهائن داخل ملهى للمثليين فى ولاية فلوريدا الأمريكية

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بالصور.. جرحى فى إطلاق نار داخل ملهى ليلى بولاية فلوريدا الأمريكية

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