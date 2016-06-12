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حبس شاب لوقوفه عاريا فى نهار رمضان داخل بلكونة شقته بحدائق القبة

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حبس شاب لوقوفه عاريا فى نهار رمضان داخل بلكونة شقته بحدائق القبة حبس شاب لوقوفه عاريا فى نهار رمضان داخل بلكونة شقته بحدائق القبة
شهدت منطقة حدائق القبة واقعة غريبة، حيث أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، اليوم الأحد، بحبس شاب يقف عاريا ببلكونة شقته فى نهار رمضان.

وكشفت تحقيقات محمد أنور وكيل أول نيابة حدائق القبة، أن المتهم دائم الظهور عاريا ببلكونة شقته وأكدت التحريات صحة الواقعة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغات من المارة وسكان العقارات أفادوا فيه بتضررهم من ظهور شاب عاريا تماما من ملابسه، واقفا داخل بلكونة شقته، تم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه بتهمة الفعل الفاضح.

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