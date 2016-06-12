وزير التربية والتعليم يعين صلاح فتحي وكيلًا للوزارة في أسيوط

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 174، والصادر بتاريخ 5 يونيو 2015، والذى يتضمن تكليف “صلاح فتحى محمد بدوي” مدير عام إدارة أسيوط التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بالقيام بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، لحين شغلها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، كما نص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 62 بتاريخ 10 فبراير 2015.

يشار إلى أن صلاح فتحي محمد بدوي، حصل على ليسانس آداب وتربية عام 1983، وتدرج فى الوظائف التعليمية حتى وصل إلى وظيفة مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وكلف بالعمل وكيلا للمديرية، بالقرار رقم 62 بتاريخ 10 فبراير 2015 ثم تكليفه وكيلا لوزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وحصل وكيل الوزارة على العديد من الشهادات والدورات التدريبية المتقدمة من بينها “شهادة ic3″ والخاصة بالمبادئ الأساسية للكمبيوتر والإنترنت، وشهادة إستشارى التدريب الدولى المعتمد من جامعة أسيوط 2016، ودورة الإعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام 2013, شهادة إدارة المؤسسات التعليمية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عام 2013، دورة تدريب إدارة المدرسة المصرية من منظور الجودة عام 2010.