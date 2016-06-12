محافظ الأقصر يخصص 2.5 مليون جنيه لمد خطوط شبكات مياه شرب لقرى ومدن المحافظة

قرر محمد بدر محافظ الأقصر تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه، لمد خطوط شبكات لمياه الشرب لعدد من المناطق فى مختلف مدن وقرى محافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يتم مد خطوط مياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمنطقة منشأة العمارى – الزناقطة – القباحى الشرقى فى مدينة الأقصر، وقرى الأقالته والبعيرات وقامولا بمركز ومدينة القرنة والمحاميد بحرى بمركز ومدينة أرمنت.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، وفى ظل الأزمات المتكررة التى تعانى منها الأقصر لضعف مياه الشرب فى عدد من المناطق والمعروفة بالمناطق الساخنة الأكثر احتياجا لمياه الشرب.

ومن جانبه، أشار محافظ الأقصر إلى وجود عدة مناطق بالأقصر تعانى من مشكلات حالية فى توصيل المياه، مضيفا أن منطقة الحبيل والبغدادى ومركز ومدينة القرنة هى الأكثر معاناة واحتياجا لخدمات توصيل المياه.

وأكد المحافظ أن هناك مشروعا لإنشاء محطة مياه القرنة بالإضافة إلى عدة مشروعات تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان لإنشاء محطة مياه غرب الأقصر وشبكاتها والتى ستخدم مركز ومدينة القرنة، ومن المقرر الانتهاء من إنشائها فى 30 سبتمبر 2016 والانتهاء من أعمال توصيل كافة الشبكات لها فى نهاية مايو 2017.

وأضاف أن المنطقة الأكثر معاناة من المياه هى منطقة الحبيل والبغدادى، مشيرا إلى أنه فور ظهور المشكلات العام الماضى، تم اتخاذ قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محطة مياه كومباكت لخدمة المنطقة، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال أشهر قليلة.

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