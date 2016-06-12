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شرطة المسطحات تحبط تهريب أسماك وتماسيح صغيرة بأسوان

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شرطة المسطحات تحبط تهريب أسماك وتماسيح صغيرة بأسوان شرطة المسطحات تحبط تهريب أسماك وتماسيح صغيرة بأسوان
قام رجال شرطة المسطحات المائية بأسوان، اليوم، بحملة تفتيشية بالمسطح المائى ببحيرة السد العالى.

وقد استهدفت الحملة مكافحة الجريمة، وضبط مخالفات قانون حماية الثروة السمكية، ومخالفات قانون الملاحة بالمسطح المائى حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط متهم بحيازته 3 تماسيح طولها أقل من متر و30 كيلو جرام أسماك مهربة، و200 متر غزل، و25 صيد جوبيا مخالفة.

كما تم ضبط موتور بدون ترخيص، و230 كيلو جرام أسماك مهربة، و3 متهمين لمزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص.

وقد تحرر محضر بكل واقعة على حدة، وجار العرض على النيابة العامة.

غرق فرد شرطة بالمسطحات المائية أثناء تأدية عمله بأسيوط
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إحباط محاولة تهريب 750 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر بأسوان
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مصر 365

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