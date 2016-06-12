خلال حفل إفطار نقابة المحامين.. عاشور: البدء في إنشاء فرع النقابة بمدينة المنيا

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، علي وجود تعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، من خلال عقد لقاءات مركزية مع المسؤلين بوزارة الداخلية، ومديري الأمن، وأعضاء النقابات الفرعية، بالمحافظات، ولقاءات مع مآمير الأقسام والمراكز وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ، لتذليل العقبات امام المحاميين إثناء أداء مهام عملهم . مؤكدا وجود تنسيق مع وزارة العدل في إدارة الجلسات ، بما يمكن المحاميين من المرافعات ، والدفاع ، وحضور التحقيقات بشكل يتناسب مع الجانبين للحفاظ على مصالح المواطن.

وطالب عاشور، المحاميين خلال حفل الإفطار السنوي، لنقابة المحامين بالمنيا، بحضور مئات المحاميين، وعز راشد، نقيب المحامين بالمنيا، وأعضاء مجلس النقابة، بوحدة الصف والحب والتلاحم من أجل الارتقاء بالمهنة والبعد عن المصادمات والخلافات، مؤكدا إن النقابة تبذل كل جهد، لحل المشكلات التي يتعرض لها المحاميين وتسيير وتقديم الخدمات لهم، مؤكدا البدء في إقامة مبني فرع نقابة المحاميين بالمنيا.

وفشلت محاولات النقيب في حل أزمة تشكيل هيئة مكتب النقابة بالمحافظة، والتوصل لحلول، في إعقاب الخلافات بين أعضاء المجلس، علي خلفية اتهام احد أعضاء النقابة بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، وعقد لقاء سري ، تم خلاله الاتفاق علي تشكيل هيئة مكتب النقابة لأعضاء دون غيرهم، وتهميش أعضاء بمجلس النقابة دون التشكيل.

وطالب عاشور ، أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة ، بالتواصل فيما بينهم، والتراضي، والتمثيل الأفضل لتشكيل هيئة مجلس النقابة، محذرا بأنة في حالة عدم التوصل لحلول سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تحددها لائحة النقابة.

قال عز راشد ، نقيب المحاميين بالمنيا، ان عاشور ، عقد لقاءين الأول بأعضاء مجلس النقابة ، لمناقشة المشكلات ، والتوصل لحل أزمة تشكيل هيئة مكتب النقابة بالمنيا ، دون التوصل لحل الأزمة بسبب خلافات بين الأعضاء ، والتوصل لاتخاذ الإجراءات القانونية ، وتطبيق اللائحة ، والثاني مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة خلال حفل الإفطار السنوي ، لمناقشة ماتم انجازه ، وما يتخذ للحفاظ على استقرار النقابة.