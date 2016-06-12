وزير خارجية البرتغال يصل القاهرة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، “أجوستو سانتوس سيلفا”، وزير الخارجية البرتغالي، قادمًا على رأس وفد.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة أجوستو سانتوس سيلفا يومين.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حسبما أفاد مراسلنا .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن تم إنهاء إجراءات وصول وزير خارجية البرتغال في استراحة كبار الزوار بالمطار .

يذكر أن عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، جلسة مباحثات ثنائية مع ماريا كودو، سفيرة البرتغال بالقاهرة.

استعرض خلالها سبل زيادة معدلات التجارة البينية، والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن الوقوف على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وتناول اللقاء، الإعداد لزيارة وزير الخارجية البرتغالي للقاهرة، والتي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال.

كما تناول تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة ، مشيرًا إلى أن مصر والبرتغال تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجاري المشترك كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة والتي تربط البلدين .