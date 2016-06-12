مباشر #في_اليورو - كرواتيا (1) - تركيا (0) .. مودريتش يسجل من كرباج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تركيا وكرواتيا في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

المباراة تعد ثأرية بينهما، إذ أقصت تركيا نظيرتها كرواتيا في ربع نهائي نسخة 2008 من اليورو بعد مباراة غريبة.

وتعد تلك المباراة هي الأولى في المجموعة الثالثة، حيث ستقام المباراة الثانية بين إسبانيا والتشيك يوم غدا الإثنين.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

د. 1 كرواتيا تهدر أولى الفرص عن طريق ميلان بادلي الذي فشل في اللحاق بالكرة من داخل الست ياردات

12 دقيقة من الشوط الأول والتعادل السلبي مازال قائم

د. 21 ومازال التعادل سلبيا واللعب منحصر في وسط الملعب

ق42: جووووووووووول مودريتش يسجل الأول لكرواتيا بتسديدة كرباج من خارج منطقة الجزاء