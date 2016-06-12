حكايات في الجول – يونس: نصحت الأهلي بضم ' الخطيب الجديد ' .. وكسرت ' غرور ' صلاح

"في أول يوم له في معسكر المنتخب كان هادئا وخجولا جدا، لكن سرعته بالكرة كانت غير عادية وتوقعت أن يكون مستقبل الكرة في مصر" هكذا تحدث مصطفى يونس مدرب منتخب الشباب السابق عن نجم روما الإيطالي محمد صلاح.

يروي نجم الأهلي السابق لـFilGoal.com قصته مع الناشيء حينها محمد صلاح، مع ظهور خاص لنجم الزمالك محمد إبراهيم.

وكل ما يلي على لسان مصطفى يونس..

"بعد أول تدريب لصلاح، اتصلت بحسن حمدي ومحمود الخطيب وأخبرتهم أني قد عثرت على الخطيب الجديد، اشتروه ولو بمليون جنيه!".

"كان هذا رقما ضخما للاعب ناشيء حينها".

"صلاح كان سعيد للغاية بهذا الأمر، كان يتمنى اللعب للأهلي لكن الأهلي لم يتحرك لضمه".

"مع مرور الوقت بدأ صلاح في التطور وتخلص من سلبيات البداية. هنا ظهر غرور النجومية المبكرة".

"هذا الأمر حدث أيضا مع محمد إبراهيم، شعروا بنجوميتهم مبكرا وكان لابد من كسر ذلك الأمر".

"كنا سنواجه السنغال في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للشباب في لقاء العودة".

"طلبت من كل عضو في الجهاز الفني أن يضع تشكيل للمباراة بما في ذلك عامل غرفة الملابس، وتواجد صلاح ومحمد ابراهيم في كل التشكيلات".

"خلال المحاضرة أخبرتهم بالجلوس على الدكة وكانت صدمة للجميع".

"فعلت ذلك لكي أحافظ عليهم، وكنت ألاحظهم طوال الشوط الأول تكاد النار تحرقهم على الدكة وقبل بداية الشوط الثاني طلبت من محمد إبراهيم الإحماء وجرى بسرعة الصاروخ".

"وفي ممر غرف الملابس كان صلاح قد اقترب من الانفجار لرغبته في اللعب فطلبت منه الإحماء فجرى بسرعة البرق وقلبنا المباراة للفوز بثلاثية سجلها محمد النني وأحمد حجازي ومحمد صلاح".