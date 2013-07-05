“عوض صالح” المستشار الدستوري للرئيس من منصة القضاء إلى قصر الرئاسة

المستشار على عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والذي أعلن نبأ تعينه قبل قليل بقرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور الرئيس الموقت لحكم البلاد.

ولد بمدينة طنطا في 1942/7/30 بمحافظة الغربية، تدرج في التعليم حتى حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة سنة 1963 بتقدير عام جيد جداً، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية في عام 1964 ..كما حصل على دبلوم الدرسات العليا فى الشريعة الإسلامية سنة 1965 بتقدير جيد .

في عام 1963 عمل مندوبا مساعدا بمجلس الدولة ، ثم منوبا من الفئة (ب) في عام 1973 ثم عين في 1974 من الفئة (أ)،وشغل بعدها منصب مستشار بمجلس الدولة في عام 1981 ، ثم نائب رئيس مجلس الدولة في عام 1991.

عمل بالعديد من الجهات الإدارية أبرزها إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية . ومن بعدها إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية .. وصولا إلى إلحاقه في 1978 بالعمل عضواً داخل المكتب الفني المستشار بمجلس الدولة ، ثم انتدب عام 1980 أميناً عاماً لمجلس الدولة ..وفي 1998 عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا .