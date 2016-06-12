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المرصد السورى: مقتل 12 شخصاً فى غارات جوية شمال غربى سوريا

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المرصد السورى: مقتل 12 شخصاً فى غارات جوية شمال غربى سوريا المرصد السورى: مقتل 12 شخصاً فى غارات جوية شمال غربى سوريا
قال نشطاء مناهضون للحكومة إن غارات جوية ضربت سوقا، وأهدافا أخرى فى مدينة ادلب شمال غربى سوريا، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له، بأن 12 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الأحد عندما ضربت غارات جوية عديدة المدينة التى يسيطر عليها المعارضة، وأن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وذكرت لجان التنسيق المحلية، وهى جماعة حقوقية أخرى مناهضة للحكومة، أن الغارات الجوية خلفت 13 قتيلا على الأقل و29 مصابا، مشيرة إلى أن معظم الضحايا سقطوا فى سوق الخضراوات.

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