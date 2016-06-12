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"النهضة" التونسية: سنعلن فى الوقت المناسب موقفنا حول تشكيلة حكومة الوحدة ورئاستها

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"النهضة" التونسية: سنعلن فى الوقت المناسب موقفنا حول تشكيلة حكومة الوحدة ورئاستها "النهضة" التونسية: سنعلن فى الوقت المناسب موقفنا حول تشكيلة حكومة الوحدة ورئاستها
قال عبد الكريم ‫‏الهاروني‬ رئيس ‫مجلس شورى‬ حركة ‫النهضة‬ التونسية إن الحركة ستعلن فى الوقت المناسب موقفها الرسمى بشأن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التى اقترحها الرئيس الباجى قايد السبسى.

وأوضح الهارونى - فى تصريحات صحفية نشرتها حركة النهضة اليوم الأحد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أن "الحركة تدعم مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية مضيفا أن المشاورات لا زالت مستمرة حول تركيبة وبرنامجها ورئاستها وأن النهضة تقوم بدور إيجابى لإنجاح هذه التجربة لمصلحة تونس

وأضاف :"كنا مع مواصلة الحكومة الحالية ودعم رئيسها مع إجراء تغييرات.. الآن هناك ثمة حوار حول الحكومة كلها .. وحتى حول رئاسة الحكومة، لذلك لازلنا نناقش الأوضاع ولم نأخذ موقفا رسميا، وسنعلن عنه فى الوقت المناسب".

كان الهارونى قد فاز أمس السبت برئاسة مجلس شورى حركة النهضة، خلال انطلاق الدورة الثانية للمجلس، وذلك خلفا لفتحى العيادى الذى كان يشغل المنصب منذ أربع سنوات.
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