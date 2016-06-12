كوبا أمريكا - سواريز: لم أكن جاهزا للمشاركة.. وما حدث مني كان بسبب الإحباط

قال لويس سواريز نجم برشلونة ومنتخب أوروجواي إنه لم يكن جاهزا للمشاركة مع السيلستي في بطولة كوبا أمريكا 2016، وأن ما فعله عقب خسارة فريقه ضد فنزويلا أتى بدافع الإحباط لشعوره بالعجز.

وكان منتخب أوروجواي قد خسر مباراتين ضد المكسيك بنتيجة 3-1 وضد فنزويلا بنتيجة 1-0 ليودع البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وبدا سواريز غاضبا للغاية عقب المباراة.

وصرح سواريز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جامايكا بالبطولة "أريد أن أوضح بعض الأمور التي حدثت وتبدو غير طبيعية، لم أكن حتى في 90% من حالتي".

وأضاف "الغضب أتى من الشعور بالعجز من عدم قدرتي على فعل أي شيء، ورؤية منتخب بلادي يتم إقصاؤه من البطولة، لم يكن هناك أي شيء بإمكان المدرب أو الطاقم التدريبي فعله".

وعن توقعاته للفائز ببطولة هذا العام "أعتقد أن المرشح للفوز باللقب هو الأرجنتين، لكن البرازيل أيضا في مستوى مرتفع وأظهروا ذلك ضد هايتي بالفوز بنتيجة 7-1، علينا أن نرى كيف سيؤدون حينما يواجهون خصما أفضل".

ويواجه منتخب أوروجواي نظيره الجامايكي في مباراة تحصيل حاصل للطرفين بعد تأهل المكسيك وفنزويلا لربع نهائي البطولة.