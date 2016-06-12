أرقام في الجول - صلاح ريكو محطة الشرطة الأهم ضد الأهلي والزمالك

سجل صلاح ريكو هدفا في خسارة فريقه اتحاد الشرطة أمام الزمالك بنتيجة 3-2 بالدوري المصري وقدم مباراة جيدة وأداءه كان مشابها لما قدمه في مباراة الأهلي بالجولة الـ23.

صلاح يتميز بمراوغاته وانطلاقاته من العمق وتحركاته لربط خط الوسط بالهجوم لكن أبرز مميزاته كونه محطة مهمة لزملائه، لكن هل قدم ذلك ضد الزمالك يوم السبت؟

يستعرض معكم FilGoal.com أبرز أرقام "ريكو" ضد الزمالك ومقارنتها بما قدمه ضد الأهلي.

محطة مهمة

يعد ريكو أهم محطة في نادي الشرطة، وتسلم ضد الزمالك 40 كرة نجح في تسلمهم جميعا ولم يفشل في أي واحدة، كما فاز بالكرة من الزمالك في 12 مرة وفقدها في 8 مرات.

التمريرات

مرر ريكو 46 تمريرة منهم 36 صحيحة، منهم 35 تمريرة قصيرة وتمريرة واحدة طويلة، كما وزع كرة عرضية وحيدة وفشل فيها.

تمريرات ريكو الأمامية ضد الزمالك كانت 12 تمريرة وللخلف 10 تمريرات وعلى الجانبين 14 تمريرة.

التحركات

ريكو تحرك ضد الزمالك بالكرة في وسط الملعب مرورا بالطرف الأيسر وعلى حدود منطقة جزاء الزمالك وأتم مراوغة وحيدة وفشل في أخرى.

هل قدم نفس ما قدمه ضد الأهلي؟

ضد الأهلي كان ريكو ضمن أكثر لاعبي الشرطة فوزا بالكرة على الصعيد الدفاعي، تحركاته أيضا كانت مشابهة لكن هناك إضافة واحدة هي اختراقه منطقة جزاء الأهلي من الجهة اليمنى وأمام المرمى وتحركاته كانت أكثر قليلا.

أيضا كان محطة مهمة لزملائه إذ أنه تسلم الكرة 38 مرة في كافة أرجاء الملعب تماما مثلما حدث ضد الزمالك، ولكنه فشل مرة وحيدة في تسلم الكرة.

في الدوري عموما

تسلم صلاح ريكو حتى الآن في الدوري 833 كرة من زملائه وفشل في تسلم 12 وخسر الكرة في 80 مرة ونجح في استعادة الكرة من خصوم الشرطة في 246 مرة، ونجح في 27 مراوغة وفشل في 21.