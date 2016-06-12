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«شوبير» يكشف حقيقة ترشح الخطيب لرئاسة اتحاد كرة القدم

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«شوبير» يكشف حقيقة ترشح الخطيب لرئاسة اتحاد كرة القدم «شوبير» يكشف حقيقة ترشح الخطيب لرئاسة اتحاد كرة القدم

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ترشح محمود الخطيب نجم النادي الأهلي السابق، لانتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس.

حيث نفي شوبير صحة ماتردد عن تفكير الكابتن محمود الخطيب” نائب رئيس النادي الأهلي السابق”،فى الترشح بإنتخابات رئاسة إتحاد كرة القدم ، والمحدد لها يوم 28 اغسطس المقبل.

شوبير كشف عن ذلك بتغريدة عبر موقع “تويتر” ،وكتب “الكابتن محمود الخطيب ينفي تماماً أنباء ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة”

ويأتى هذا بالتزامن مع نشر اخبار تفيد تفكير الخطيب فى خوض الانتخابات المقبلة ،بعد تعذر وضع بند فى اللائحة يمنعه من الترشح على الرئاسة إلا بعد قضائه دورة انتخابية فى صفوف الجبلاية.

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