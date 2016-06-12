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بالفيديو.. مدير CIA: العراق مدمر وقاسم سليمانى يؤجج الصراع الطائفى هناك

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بالفيديو.. مدير CIA: العراق مدمر وقاسم سليمانى يؤجج الصراع الطائفى هناك بالفيديو.. مدير CIA: العراق مدمر وقاسم سليمانى يؤجج الصراع الطائفى هناك
قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية cia، إن العراق مدمر بسبب الصراع الطائفى هناك، مشيرًا إلى أن المسلمين سنة وشيعة يقاتلون بعضهم البعض، وهناك تنظيمات ومجموعات تحاول تأجيج هذا الصراع الطائفى.

وأضاف مدير المخابرات المركزية الأمريكية فى تصريحات لقناة العربية الحدث، أن تنظيم داعش يحمل أفكارًا معادية للشيعة، كما أن هناك مجموعات شيعية وأفرادًا تروج لكراهية قوية ضد السنة فى العراق.

واتهم المسئول الأمريكى، قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى، بلعب دور قيادى نيابة عن إيران فى العرق وسوريا، وأماكن أخرى فى المنطقة، من أجل تأجيج هذا الصراع الطائفى، ويجب عليه أن يوقف دعم الميليشيات الشعية.

وتابع مدير cia ، يجب علينا أن نعمل على أن يكون العراق للجميع سنة وشعية ومسيحيين، ويجب أن تدمر هذه المنظمات لأنها ليست إسلامية ولا تمثل المسلمين.


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