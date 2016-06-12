"أبو مازن" يكرم نبيل العربى غدا فى رام الله لجهوده تجاه فلسطين

يختتم نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية ولايته للأمانه العامه التى تنتهى الشهر الجارى بزيارة هامة غدا للضفة الغربية، وقال مصدر مطلع بالجامعة العربية إن الزيارة تأتى بدعوة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث يقيم الرئيس أبو مازن فى مدينة رام الله احتفالية للأمين العام تكريما لجهوده التى بذلها خلال فترة ولايته، التى امتدت خمس سنوات كأمين عام لخدمة القضية الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن الزيارة التى تمتد ليومين سيرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة، وسيبحث خلالها التحركات الفرنسية لعقد مؤتمر دولى لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى بحث مبادرة السلام العربية التى طرحت عام 2002.

وتعد هذه الزيارة الثانية للعربى منذ توليه الأمانه العامة لجامعة الدول العربية، حيث قام بزيارتها فى ديسمبر 2012 مع وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو، ووفد عربى عن طريق الأردن لتهنئة أبو مازن بحصول فلسطين على صفة مراقب بالأمم المتحدة.

وتأتى الزيارة فى ظل تحرك عربى ودولى لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا دوليا مؤخرا حول دفع عملية السلام، كما دعت مصر إلى ضرورة استئناف المفاوضات وإتمام المصالحة الفلسطينية لإرساء السلام بالمنطقة.

- وكالة صينية: نبيل العربى يزور "رام الله" الاثنين المقبل للقاء "أبو مازن"

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