القبض على أمين شرطة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الفودو والحشيش بالعمرانية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط أمين شرطة، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الفودو ونصف طربة حشيش أثناء قيادته سيارة ملاكى بالعمرانية، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد إتجار أمين شرطة يدعى "علاء.ا" بالمواد المخدرة واستعداده لترويج كمية منها على عملائه.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة ملاكى وبحوزته 138 كيسا من مخدر الفودو ونصف طربة حشيش، واعترف المتهم أنه كان بصدد ترويج المواد المضبوطة على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن الفودود عبارة عن مادة عشبية تدخل تحت بند بخور أو ما شابه ذلك، إلا أن تأثيرها أشد من البانجو والحشيش، وقد يتسبب فى تسمم للجهاز العصبى، ويعطى تأثيرا مشابها للحشيش. ويضم "الفودو" أو الحشيش المصنع أو البانجو المصنع 7 مركبات عضوية يتم استخراجها من شجرة تزرع فى أمريكا الجنوبية لها استخدامات طبية عديدة، وبعدة تركيبات مصنعة يتم تصنيع مادة "الفودو".

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