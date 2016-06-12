أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخماد حريق فى دراجة نارية أمام محطة محولات كهرباء بنى سويف

Google+ Print
إخماد حريق فى دراجة نارية أمام محطة محولات كهرباء بنى سويف إخماد حريق فى دراجة نارية أمام محطة محولات كهرباء بنى سويف
اندلعت النيران فى دراجة نارية كان تقف أمام محطة محولات كهرباء مدينة بنى سويف، بمنطقة ميدان الشهداء "المديرية"، وفشلت محاولات الأهالى فى إخماد النيران.

كان قد تلقى اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً باندلاع النيران فى دراجة نارية أمام محطة محولات كهرباء مدينة بنى سويف.

وعلى الفور هرعت سيارة إطفاء تابعة لوحدة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد النيران، قبل انتقالها إلى مبنى محطة محولات الكهرباء.


>- السيطرة على حريق فى زراعات القمح بقرية بنى أحمد فى بنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365