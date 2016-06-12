إخماد حريق فى دراجة نارية أمام محطة محولات كهرباء بنى سويف

اندلعت النيران فى دراجة نارية كان تقف أمام محطة محولات كهرباء مدينة بنى سويف، بمنطقة ميدان الشهداء "المديرية"، وفشلت محاولات الأهالى فى إخماد النيران.

كان قد تلقى اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً باندلاع النيران فى دراجة نارية أمام محطة محولات كهرباء مدينة بنى سويف.

وعلى الفور هرعت سيارة إطفاء تابعة لوحدة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد النيران، قبل انتقالها إلى مبنى محطة محولات الكهرباء.

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