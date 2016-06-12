إصابة 12 فردا فى مشاجرتين بالمنوفية بسبب خلافات على الجيرة

أصيب 12 فردا فى مشاجرتين بقرى مليج التابعة لمركز شبين الكوم، وبروى التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، يفيد من وقوع مشاجرتين ومصابين بالانتقال الفورى والفحص تبين ان المشاجرة الأولى بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بين عائلتى طرف أول عائلة نين، طرف ثانى عائلة بلال، وذلك بسبب خلافات على الجيرة ونتج عنها إصابة 7 أفراد من الطرفين.

والمشاجرة الثانية بقرية بروى التابعة لمركز تلا وذلك بسبب خلافات على الجيرة ونتج عنها إصابة 5 أفراد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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