الداخلية: ضبط 70 قضية تهريب أموال و113 حالة تزوير بالمنافذ

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط العديد من قضايا التهرب الجمركى، وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد وعمليات التهريب الأخرى.

وتم ضبط (235) قضية متنوعة فى مجال تهريب البضائع ، وقضيتين فى مجال التلاعب والتزوير فى بيانات إفراج السيارات، و ( 4 ) قضايا فى مجال مخالفة الإجراءات الجمركية والتلاعب بالمستندات، وضبط (70) قضية فى مجال تهريب النقد.

وضبطت مصلحة المنافذ ـ خلال شهر ـ (36 ) قضية فى مجال تهريب المخدرات و( 5 ) قضايا فى مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، وضبط ( 14 ) قضية فى مجال تهريب المعادن النفيسة، و ( 50 ) قضية فى مجال تهريب الألعاب النارية والأسلحة، وضبط ( 107 ) قضية فى مجال الهجرة غير الشرعية.

ونجح قطاع المنافذ فى ضبط قضايا فى مجال تهريب الأجهزة اللاسلكية، وضبط (784 ) تنفيذ أحكام، و ( 113 ) حالة تزوير جوازات سفر وتأشيرات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات وتكثيف الجهود.

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