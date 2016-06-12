أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية: ضبط 70 قضية تهريب أموال و113 حالة تزوير بالمنافذ

Google+ Print
الداخلية: ضبط 70 قضية تهريب أموال و113 حالة تزوير بالمنافذ الداخلية: ضبط 70 قضية تهريب أموال و113 حالة تزوير بالمنافذ
تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من ضبط العديد من قضايا التهرب الجمركى، وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد وعمليات التهريب الأخرى.

وتم ضبط (235) قضية متنوعة فى مجال تهريب البضائع ، وقضيتين فى مجال التلاعب والتزوير فى بيانات إفراج السيارات، و ( 4 ) قضايا فى مجال مخالفة الإجراءات الجمركية والتلاعب بالمستندات، وضبط (70) قضية فى مجال تهريب النقد.

وضبطت مصلحة المنافذ ـ خلال شهر ـ (36 ) قضية فى مجال تهريب المخدرات و( 5 ) قضايا فى مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، وضبط ( 14 ) قضية فى مجال تهريب المعادن النفيسة، و ( 50 ) قضية فى مجال تهريب الألعاب النارية والأسلحة، وضبط ( 107 ) قضية فى مجال الهجرة غير الشرعية.

ونجح قطاع المنافذ فى ضبط قضايا فى مجال تهريب الأجهزة اللاسلكية، وضبط (784 ) تنفيذ أحكام، و ( 113 ) حالة تزوير جوازات سفر وتأشيرات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات وتكثيف الجهود.


>مصلحة الجمارك: الانتهاء من نموذج بيان جمركى عربى موحد ودليل للإجراءات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365