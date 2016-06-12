نيابة دمياط تباشر التحقيق فى واقعة مقتل شاب من قرية الشعراء

كلفت نيابة مركز دمياط، برئاسة المستشار محمد الشربينى رئيس نيابة المركز، ضباط مباحث مركز دمياط بكشف ملابسات واقعة مقتل شاب من أبناء قرية الشعراء ظهر الجمعة الماضى، بعد تقييده بالحبال وضربه من عدد من شباب القرية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان مركز شرطة دمياط، قد تلقى بلاغا من مستشفى دمياط العام بوصول رامى رضا محمد الدبسى 28 سنة، عاطل ومقيم بناحية الشعراء/ دائرة المركز، جثة هامدة ومصابا بجرح تهتكى بالرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة، "على خلفية تعدى من آخرين وبسؤال طارق السيد عبده الدبسى 46 نجار وأسامة السيد عبده الدبسى سن 47 نجار، "ومقيمان بذات الناحية، أكدوا أنهما أثناء تواجدهما بمنزلهما فوجئا بقيام المتوفى بالطرق على الباب ومحاولة تكسيره حاملاً سيف وفى حالة غير طبيعية فقام الأهالى بمحاولة السيطرة عليه، مما نتج عنه حدوث ما به من إصابات وتم التحفظ عليه والسلاح الأبيض ونقله للمستشفى حيث توفى فور وصوله .

وبسؤال محمد رضا محمد الدبسى سن 21 نجار " شقيق المتوفى " ومقيم الشعراء تبين من الفحص أن المتوفى كان على خلاف مع أحد جيران المذكورين.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 11258 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2016م.

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