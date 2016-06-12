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ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف قوات الحكومة الليبية

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ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف قوات الحكومة الليبية ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف قوات الحكومة الليبية
شن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" اليوم الاحد، ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطنى الليبية فى جنوب شرق سرت وغربها، ما ادى الى وقوع اصابات فى صفوف هذه القوات لم يعرف عددها وطبيعتها بعد، وفقا لمتحدث.

وقال رضا عيسى العضو فى المركز الاعلامى الخاص بعملية استعادة سرت من ايدى التنظيم الجهادى، وقعت ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون من تنظيم الدولة الاسلامية استهدفت قواتنا فى سرت.

واوضح ان الانتحارى الاول فجر سيارته على بعد امتار من تجمع للقوات الحكومية قرب مستديرة ابوهادى فى جنوب شرق سرت "450 كلم شرق طرابلس"، بينما استهدف الانتحارى الثانى تجمعا للقوات غرب المدينة، والانتحارى الثالث مستشفى ميدانيا فى المنطقة ذاتها.

واشار عيسى الى ان هناك اصابات فى صفوف قواتنا، من دون ان يوضح اعداد هذه الاصابات وطبيعتها.

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مصر 365

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