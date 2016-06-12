الجامعة العربية ترفض ترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية لمكافحة الإرهاب

أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى حكومات الدول الغربية أعضاء مجموعة غرب اوروبا التى رشحت اسرائيل لرئاسة اللجنة الاممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة الارهاب، برفض الدول العربية لترشيح اسرائيل لشغل هذا المنصب.

جاء ذلك فى رسائل عاجلة بعث بها الأمين العام اليوم الأحد إلى حكومات هذه الدول خلال استقباله سفراء وممثلى دول هذه المجموعة، بمقر الامانة العامة للجامعة اليوم.

وقال العربى فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه أبلغ ممثلى هذه الدول أنه ليس من المعقول أن ترأس اسرائيل لجنة قانونية بينما هى دولة ترتكب كل المخالفات المعروفة، دولة ترتكب اعمالا غير قانونية بدءا من بناء جدار الفصل العنصرى، بالاضافة للانتهاكات اليومية لحقوق الانسان الفلسطينى وعمليات الاعتقال اليومية للشيوخ والشباب والأطفال والنساء، بخلاف الاعتقال الادارى.

وأضاف أن إسرائيل ترتكب يوميا كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى، وليس من المعقول أن ترأس دولة ترتكب كل هذه المخالفات، لجنة دولية معنية بمكافحة الارهاب

واعتبر العربى أنه حال انتخاب مثل هذه الدولة التى ترتكب انتهاكات مخالفة للقانون الدولى لرئاسة هذه اللجنة فإنها ستكون مصيبة كبرى للامم المتحدة.

وأكد العربى أنه تم إبلاغ هذه الدول بقلق وانزعاج الجامعة العربية من مجرد تفكير تلك الدول فى ترشيح اسرائيل لشغل هذا المنصب، متسائلا كيف يمكن لمجرم أن يكون قاضيا؟، فاسرائيل تمارس ارهاب الدولة وهو اخطر أنواع الإرهاب الذى تمارسه بشكل يومى.

وقد انتقد الدكتور نبيل العربى فى كلمة له فى بداية اجتماعه مع الدول الغربية ودول أخرى، السياسة الاسرائيلية وسجلها المخزى فى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى، وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 338 الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، ويطالب اسرائيل بالانسحاب من الأراضى الفلسطينية والعربية التى تم احتلالها عام 1967.

كما أكد الأمين العام أن اسرائيل تسعى دائما لعرقلة جهود التوصل إلى أى تسوية للقضية الفلسطينية وتعمل على كسب الوقت دون جدوى وفرض الامر الواقع.

وترى المجموعة العربية والإسلامية أنه لا يمكن القبول بترشيح اسرائيل لرئاسة هذه اللجنة الاممية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولى بما فى ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين فى زمن الحرب، والانتهاكات التى ترتكبها الدول.

يشار إلى أن المجموعة التى قامت بترشيح اسرائيل هى دول غرب اوروبا التى تضم عددا من دول غرب أوروبا إلى جانب استراليا ونيوزلندا وإسرائيل وتركيا ودول خرى, وبحسب التقليد المتبع، فإن رئاسة اللجنة المذكورة يتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام هو دور مجموعة غرب اوروبا والتى اجمعت على ترشيح إسرائيل.

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