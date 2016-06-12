البورصة المصرية تخسر 3.4 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 1.36%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعا جماعيا لدى اغلاق تعاملات اليوم الاحد/أولى جلسات الاسبوع/ مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات العربية والاجنبية قابلها عمليات شراء من المستثمرين المصريين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 3.4 مليار جنيه ليصل إلى 405.9 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 310 ملايين جنيه في سوق الاسهم باجمالي تداولات بلغت 600 مليون جنيه بعد اضافة تعاملات سوقي السندات والصفقات.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 1.36% مسجلا 7650 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70 بنسبة هامشية بلغت 0.09% ليغلق عند مستوى 372 نقطة.

وامتدت التراجعات الى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ليسجل 789 نقطة، بتراجع نسبته 0.34%.