تأجيل استشكال نادي الزهور على حكم حل مجلسه لـ 19 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الاستشكال المقدم من سيد بحيري، المحامي وكيلًا عن نادي الزهور، لجلسة ١٩ يونيو.

وجاء التأجيل، لوقف الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمحلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب، وكيلًا عن أحمد محمد عبود، وطلال عبد اللطيف، والتي تطالب ببطلان نتيجة انتخابات نادي الزهور الرياضي، وحل مجلس الإدارة .

وذكرت الدعوى، أن الانتخابات التي أجريت في النادى شابها البطلان من خلال مخالفتها للقانون، والدستور، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.