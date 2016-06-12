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خبر في الجول – عكس رغبة مرتضى.. مكي متمسك بالرحيل عن الزمالك

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خبر في الجول – عكس رغبة مرتضى.. مكي متمسك بالرحيل عن الزمالك خبر في الجول – عكس رغبة مرتضى.. مكي متمسك بالرحيل عن الزمالك

تمسك أحمد حسن مكي مهاجم الزمالك بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، حسبما علم FilGoal.com .

وتأتي رغبة مهاجم حرس الحدود السابق عكس تصريحات رئيس النادي مرتضى منصور، والذي أكد من قبل أن اللاعب لن يرحل عن الزمالك.

ويرغب مكي في الرحيل في ظل عدم مشاركته، ويرحب اللاعب بالانتقال ولو على سبيل الإعارة.

ويرى مكي استمراره في الزمالك في الفترة المقبلة أمرا صعبا، حيث لم يشارك سوى في 418 دقيقة مع الفريق هذا الموسم في الدوري سجل فيهم 3 أهداف.

وانتقل مكي من حرس الحدود إلى الزمالك في الصيف الماضي، فيما ترغب أندية الإسماعيلي وسموحة وإنبي والمقاولون العرب والإنتاج الحربي في ضم اللاعب حسبما علم FilGoal.com.

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