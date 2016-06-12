حسام غالي: الفوز هدفنا الوحيد أمام المصري.. وعلاقتي جيدة مع رمضان صبحي

قال حسام غالي متوسط ميدان الأهلي إن فريقه يلعب من أجل الفوز ضد المصري وضد أي خصم من أجل استعادة لقب الدوري، كما أوضح أن علاقته بجميع زملائه جيدة جدا نافيا وجود أي خلاف مع رمضان صبحي.

ويواجه الأهلي نظيره المصري ضمن مؤجلات الجولة الـ24 بالدوري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق 22 نقطة عن المصري في المركز الرابع.

وكل ما يلي على لسان غالي للصحفيين:

"مباراة المصري في الدوري صعبة للغاية وتعد خطوة هامة في مشوار الأهلي نحو استعادة اللقب".

"الجميع في حالة تركيز من أجل الاستعداد بقوة لتلك المباراة".

"المصري يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ويقوده جهاز فني مميز، مما يزيد من صعوبة المباراة".

"الأهلي يعتبر كل المواجهات المقبلة في الدوري مباريات كؤوس وليس مباراة المصري فقط، نلعب دوما من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

"اللقاء يحتاج لتركيز كبير من اللاعبين خاصة وأن المصري يسعى للحفاظ على مركزه في جدول ترتيب الدوري".

"لاعبو الفريق لديهم إصرارا كبيرا على عبور تلك المحطة الهامة في مشوار البطولة".

أما عن المصابين عبد الله السعيد وأحمد حجازي وكذلك غياب أحمد فتحي للإصابة تحدث عنهم غالي قائلا: "خسارة كبيرة كونهم من العناصر المهمة والأساسية في صفوف الفريق".

"لكن الأهلي يمتلك البديل ويضم العديد من اللاعبين الجاهزين للمشاركة في أي وقت وفقا لوجهة نظر المدرب".

وتطرق غالي للحديث حول ما يشاع عن خلافه مع زملائه "أنا مندهش مما يشاع كل فترة عن وجود مشكلات بين لاعبي الفريق، آخرها ما أثير عن أزمة بيني وبين رمضان صبحي في لقاء الداخلية".

"توجيه أي زميل داخل الملعب لا يمكن أبدا أن يحوله البعض إلى أزمة أو مشكلة، هذا الأمر يحدث دوما في كرة القدم".

وأتم "العلاقة بيني وبين رمضان وكل اللاعبين جيدة جدا والجميع في الأهلي تحكمهم مصلحة الفريق".