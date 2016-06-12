أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - تعرف على خارطة الزمالك لسوق الانتقالات الصيفية

Google+ Print
خبر في الجول - تعرف على خارطة الزمالك لسوق الانتقالات الصيفية خبر في الجول - تعرف على خارطة الزمالك لسوق الانتقالات الصيفية

"ميدو" جابر نجم للمقاصة يأتي على رأس القائمة التي يطاردها الزمالك لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

تعاقد الزمالك مع مروان محسن أشبه بالمهمة المستحيلة وعودة يوسف أوباما مرتبطة بموقف النادي الأبيض من إتمام التعاقد مع أحمد حمودي.

ما الذي يحضره الزمالك في موسم الانتقالات الصيفي؟ FilGoal.com يكشف في هذا التقرير الخارطة التي حضرها النادي الأبيض لدعم صفوفه.

حراسة المرمى

لم يفكر الزمالك في التعاقد مع حارس.

فرغم أن محمد أبو جبل يبدو في طريقه للرحيل عن القلعة البيضاء لكن الزمالك لا ينوي التعاقد مع حارس أخر.

يكتفي الزمالك بأحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش"، مع حارس من قطاع الناشئين.

واعتمد الزمالك في المباريات السابقة على عمر صلاح من قطاع الناشئين لدعم مركز حارس المرمى، ويبدو النادي راضيا عن موقفه الحالي في هذا المركز.

الدفاع

في مركز الظهير الأيمن وضع الزمالك عينيه على رجب بكار من الداخلية وأسامة إبراهيم من إنبي.

ووضع الزمالك بعد فترة متابعة أسامة إبراهيم كرقم 1 في هذا المركز.

أما رجب بكار فبعد متابعة عدد من مبارياته عن قرب، لم ينل اللاعب رضا المتابعين في صفوف القلعة البيضاء بنسبة كبيرة.

واستبعد الزمالك التعاقد مع شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي بشكل أولي.

في الناحية اليسرى يهتم الزمالك بخدمات محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة، متفوقا على علي فتحي نجم المقاولون العرب.

وما يدعم حظوظ محمود وحيد هو تقدير المقاولون العرب المالي لعلي فتحي، والذي يبدو مرتفعا عما انتظره الزمالك.

ويأتي محمد ناصف نجم إنبي ضمن حسابات الزمالك لتدعيم الفريق بظهير أيسر.

ويدرس الزمالك الحالة البدنية لمحمد ناصف للحكم على إمكانية ضم اللاعب، بعدما علم النادي أن اللاعب لديه قابلية كبيرة في زيادة الوزن سريعا.

ولا يعطي الزمالك أولوية للتعاقد مع قلب دفاع خلال موسم الانتقالات الصيفي مكتفيا بوجود علي جبر مع محمد كوفي وأحمد دويدار.

وفي حين يرغب المسؤولون عن صفقات الزمالك في استعادة خدمات إسلام جمال المعار للإسماعيلي، لازال مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء غير راض عن ذلك.

ويرى منصور أن عودة ياسر إبراهيم أو محمد عبد الرازق "بازوكا" أفضل من إسلام جمال، لكن الإدارة تعمل على إقناع رئيس النادي بأفضلية مدافع الإسماعيلي.

الوسط

أتم الزمالك إجراءات التعاقد مع صلاح ريكو نجم اتحاد الشرطة. الآن الأمر بيد النادي الأبيض، هل يرغب في قيد اللاعب أو تركه يرحل وكأن صفقته لم تكن.

Untitled-12-590x433.jpg

في وسط الملعب تم ترشيح محمود عبد العاطي "دونجا" نجم مصر للمقاصة وزميله ميدو جابر، مع محمد فتحي لاعب الإسماعيلي.

على مستوى لاعبي الارتكاز قد يكتفي الزمالك باستعادة خدمات إبراهيم صلاح من سموحة مع نهاية الموسم.

لهذا قد لا يضغط الزمالك في سعيه لضم دونجا أو محمد فتحي.

فقط يهتم الزمالك بالتعاقد مع ميدو جابر، ليصبح هو وإبراهيم صلاح مع ريكو ثلاثي إضافي لما يمتلكه الفريق الأبيض من قوة في وسط الملعب.

الهجوم

لم يصل الزمالك لقرار حاسم فيما يخص استعادة يوسف أوباما من الاتحاد السكندري في الصيف.

ويرتبط القرار بأمرين:

الأول هو هل يبقى إيمانويل مايوكا مع الزمالك للموسم المقبل أم يرحل؟

الزمالك يبحث عن مهاجم جديد - أجنبي في الأغلب - لدعم صفوفه.

dd3f7461596642e99f15ab3ed3b3bdc9.png

وخرج مروان محسن هداف الإسماعيلي من حسابات الزمالك بسبب مغالاة الدراويش في قيمة اللاعب والتي بلغت 11 مليون جنيها مصريا.

كذلك لم يفكر الزمالك في التعاقد مع حسام باولو هداف سموحة.

أما الأمر الثاني فيما يخص أوباما، فيتعلق بنجاح الزمالك في ضم أحمد حمودي من بازل السويسري نهائيا في الصيف من عدمه.

الطلبات المادية لبازل وحمودي تحدد مصير اللاعب مع الزمالك. ويهتم النادي الأبيض بالإبقاء على نجم سموحة الأسبق خاصة في ظل مراقبة الأهلي للموقف.

وعلى مستوى الناشئين، يسعى الزمالك لدعم صفوفه بعدد من النجوم الواعدة في قطاعات الشباب لتجديد دماء الفريق الأبيض.

ويحصل حسين خالد على سمعة مميزة وسط قطاع الناشئين، مرشحا للتواجد مع الفريق الأول قريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر